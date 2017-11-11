Больше золота и ретро: в Уфе в парке Якутова появились новые арт-объекты

На аллее скульптур появилось на 2 арт-объекта больше.

Парк имени Ивана Якутова в Уфе продолжает пополняться новыми скульптурами, сообщает пресс-служба городской администрации. Новый арт-объект изображает мальчика, который гуляет со своим четвероногим верным другом. Ребенок весело идет с питомцем по дорожке. Преданный пес смотрит в глаза юному хозяину. Эта скульптура символизирует неразлучную дружбу.

Вторая скульптура также воплощает собой дружбу и заботу – на этот раз между старшим и младшим братом.

Всего на аллее установлены 12 скульптур, каждая из них запечатлена в момент движения. В 50-х годах прошлого столетия подобные композиции, по утверждению представителей мэрии, украшали аллею.