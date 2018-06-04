На Красной площади представили книгу Мустая Карима, изданную в Уфе

- Мустай Карим - выдающийся писатель по большому всемирному рангу, важный не только для Башкирии, не только для нашей страны, - подчеркнул Вадим Полонский. - Немецкие романтики размышляли о судьбе народа как о судьбе отдельной личности и Гегель вывел такое понятие как Volksgeist - "дух народа": внутренний комплекс народа, который делает его непохожим на других. Наивысшее выражение Volksgeist бывает у народов, породивших великого поэта, который свел воедино смысл и чаяния, прошлое и будущее общности людей, именуемых народом. Мустай Карим стал таким универсальным певцом башкирского народа. Он прожил тяжелый XX-й век, но прожил его подобно античному мифологическому герою Антею, силу которому давало соприкосновение с нашей Землей. Над суетой, над тяготами, над трагиком, над каждодневным Мустаю помогала подняться внутренняя сопричастность к тому вечному, что сопряжено с мифом, с преданиями, с фольклором, землей и духом очага своего народа. С аулом, как неким образом космичной всеобщности, рождающей человека и его судьбу. С тем пейзажем родной Башкирии, который по-своему отражает вечность, образом неба. Центральная тема его поэзии неизбежно выводит нас на грань между повседневным и вечным, между эмпирическим и эмпирийным. Время, проецирующее себя на Вечность. Родная земля, отражающая себя в небе.