Книга о Мустае Кариме попала в шорт-лист премии «Лучшие книги года»

- В этой книге Мустай Карим сам говорит за себя, отвечает на все возможные вопросы: прозой, стихами, воспоминаниями, размышлениями. Составители позволили себе только в нескольких фотографиях показать пространство, в котором живёт его душа, - рассказала нам директор издательства Гульнара Белозерова.

Книга была представлена на конкурс Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года – 2017». По итогам конкурса она вошла в шорт-лист по номинации «Лучшее издание классической художественной литературы». Подведение итогов конкурса и церемония награждения будут 1 июня в рамках книжного фестиваля на Красной площади.

Вот как пишет о книге известный литературовед, журналист, нынешний министр информации Республики Беларусь Алесь Карлюкевич:

- В книге-альбоме «Мустай: Интервью, которого никогда не было» совсем нет ничего лишнего. С читателем-другом разговор ведут произведения поэта, ответ на многие насущные вопросы жизни – в стихотворениях, дневниковых записях, отрывках из прозы, поэтических произведений больших форм. Так складывается самое что ни есть оригинальное интервью. И вопросы мы можем задать самые разные. Ответы дает один только Мустай Карим – личность яркая и незаурядная. И в искренности ответов никак не сомневаешься. Любовь, уважение к близким людям, постоянное ощущение сопричастности с мамой – вот основа, двигатель поэзии классика башкирской литературы.