ГИБДД Башкирии усилит контроль на дорогах из-за Сабантуев

Отметим, что во время празднования сабантуя 27 мая в Кармаскалинском районе произошло ЧП – лошадь наехала на корреспондента телеканала БСТ Азата Галиуллина. Съемочная команда медиахолдинга, приехавшая в Кармаскалинский район на первый сабантуй в республике, направлялась со стороны сцены в сторону трибун. Тут резко появились две скачущие лошади со всадниками, которые побежали прямо на них. К счастью, сегодня здоровью журналиста ничего не угрожает.