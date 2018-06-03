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ГИБДД Башкирии усилит контроль на дорогах из-за Сабантуев

3 июня 2018, 09:55
В ведомстве прогнозируют повышенный трафик между городами и селами в период проведения традиционного праздника плуга.

В госавтоинспекции предупредили водителей об усилении контроля за дорожной ситуацией во время сабантуев, которые начали отмечать в районах республики уже в эти выходные.

Почти во всех районах пройдут мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также выявить и пресечь нарушения ПДД.

17 мая глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении праздника плуга «Сабантуй» в городах и районах республики в текущем году. Ранее мы публиковали полный график проведения сабантуев в городе.

Отметим, что во время празднования сабантуя 27 мая в Кармаскалинском районе произошло ЧП – лошадь наехала на корреспондента телеканала БСТ Азата Галиуллина. Съемочная команда медиахолдинга, приехавшая в Кармаскалинский район на первый сабантуй в республике, направлялась со стороны сцены в сторону трибун. Тут резко появились две скачущие лошади со всадниками, которые побежали прямо на них. К счастью, сегодня здоровью журналиста ничего не угрожает.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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