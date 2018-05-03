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Башкиры и татары решили устроить сабантуй в Швейцарии
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Башкиры и татары решили устроить сабантуй в Швейцарии

Сегодня, 10:07ОбществоРустэм Башкирцев
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