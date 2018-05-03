Башкиры и татары решили устроить сабантуй в Швейцарии

Он пройдет в Женеве 17 июня.
Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» на своей странице в Facebook пригласила представителей диаспоры отметить сабантуй в Женеве в парке Мариньяк.
- Это прекрасная возможность для знакомства с культурой и традициями татарского и башкирского народов! – пояснили организаторы праздника. - Сабантуй в Швейцарии также нацелен на укрепление дружественных связей между русскоговорящими соотечественниками и представителями других национальностей.
Как и положено, на сабантуе, пусть и в Швейцарии, гостей и участников праздника ждут национальные угощения, соревнования по национальной борьбе кореш, а также концертная программа с участием артистов из Татарстана, Башкортостана и Швейцарии.
Праздник будет проходить на двух языках, русском и французском. Для более быстрой коммуникации гостей праздника просят зарегистрироваться на сайте.