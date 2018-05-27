На первом сабантуе в Башкирии лошадь наехала на корреспондента БСТ

По словам пострадавшего корреспондента телеканала БСТ Азата Галиуллина, столкновение с лошадью произошло примерно в 10:15 утра.

Съемочная команда медиахолдинга, приехавшая на первый сабантуй в республики, направлялась со стороны сцены в сторону трибун. Тут резко появились две скачущие лошади со всадниками, которые побежали прямо на них.

Операторы и коллега Азата остались в пару метрах, а он не успел среагировать и оказался лицом к лицу с животными. От сильного столкновения молодой человек несколько раз перевернувшись в воздухе отлетел в сторону и ударился об землю. Потерял сознание. После этого всадник развернув свою лошадь, вернулся к Азату, тем самым дав лошади пройтись копытами по правой ноге пострадавшего. В последствие оставив следы подковы и сильные травмы на ноге.

В течение нескольких минут к нему подъехала скорая, находящаяся неподалеку. Потерявшего сознание Азата Галиуллина увезли в районную больницу. Молодому человеку врачи сделали рентген и сообщили, что у него перелом лопатки. К сожалению, в больнице в это время не оказалось травматолога. Загипсовав перелом, его поместили в палату. Разместили в общую палату в детскую кровать.

“Травматолог будет только в понедельник, пока отдыхайте и не переживайте”, - обнадежили журналиста. Самое странное то, что никто не сообщил в полицию об инциденте. Участковый прибыл опрашивать и запротоколировать показания пострадавшего только после настоятельных звонков родственников в диспетчерскую районной полиции. Это было уже ближе к 18.00 часам.

Посоветовавшись с уфимскими врачами, боясь что без своевременного диагноза, соответствующего ухода и лечения, Азату станет хуже, родственниками было принято решение перевести в уфимскую поликлинику. Он написал отказную и поехал в Уфу, в 22-ю городскую больницу.

Здесь ему дежурный травмотолог вновь сделал 3D рентген, который показал, что у него нет перелома, а всего очень сильный ушиб. Врачи уфимской больницы сняли гипс и поместили пострадавшего в палату под наблюдение.

- Я бы не удивился, если бы столкновение произошло по моей неосторожности во время официальных скачек, которые должны были начаться только в половине первого часа дня. Не понимаю, каким образом организовали безопасность гостей, кто контролировал скакунов. Кто разрешил им устраивать скачки по полю, где было много людей, в том числе и детей. Не окажись я перед лошадью, на моем месте мог бы быть любой ребенок находившиеся рядом, - рассказал Азат нашему корреспонденту.