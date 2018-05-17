В Башкирии утвердили график проведения сабантуев

Документ опубликован сегодня, 17 мая, на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается в документе, первый сабантуй 26 мая проведут жители Кармаскалинского района и города Стерлитамак .

2 июня праздник состоится в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Зилаирском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском районах и в Агидели.

10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.

В Уфе сабантуй запланирован на 12 июня.

Затем придет черед жителей Дуванского, Караидельского, Кугарчинского, Мечетлинского, Мишкинского, Салаватского и Чишминского районов. Там сабантуи пройдут 16 июня.

30 июня сабантуй стартует в Салавате и Балтачевском районе.