Уфимцы смогут бесплатно покрасить свои старые дома в рамках фестиваля

По словам организаторов, на домах постараются воспроизвести их исторический вид. Для этого под микроскопом изучат сколы краски, чтобы выяснить, в какой цвет фасад был покрашен изначально. Желающие стать частью городской истории могут присоединится к движению. Для этого надо заполнить анкету в группе «ВКонтакте».