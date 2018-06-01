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Уфимцы смогут бесплатно покрасить свои старые дома в рамках фестиваля

1 июня 2018, 12:07
В башкирской столице пройдет фестиваль сохранения городской «Том Сойер Фест», который ежегодно проходит в 20 городах страны.

Идея проведения фестиваля с литературным названием принадлежит самарским волонтерам. Своими силами, при поддержке спонсоров неравнодушные граждане приводили в порядок внешний вид старых домов. Среди них, тем не менее, не было объектов культурного наследия.

Горожане занимались покраской и мелкой реставрацией фасадов. До этого у жильцов они спрашивали на это разрешения. В Уфе с инициативой проведения «Том Сойер Феста» выступила «АрхЗащита Уфы».

- Фронт работ на лето-2018 развернется по улице Гоголя, — сообщила активист «Архзащиты Уфы» Кристина Абрамичева ИА Башинформ. - Первым домом предварительно станет дом №24. Всего за лето "последователи" Тома Сойера планируют обновить около десяти домов.

По словам организаторов, на домах постараются воспроизвести их исторический вид. Для этого под микроскопом изучат сколы краски, чтобы выяснить, в какой цвет фасад был покрашен изначально. Желающие стать частью городской истории могут присоединится к движению. Для этого надо заполнить анкету в группе «ВКонтакте».

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