В Уфе пройдет фестиваль ходьбы «Свобода движения»

3 июня в Уфе в парке имени Мажита Гафури пройдет первый фестиваль всероссийской кампании «Свобода движения». Фестиваль в Уфе состоится при поддержке регионального отделения Союза Пенсионеров России по Республике Башкортостан.

Кампания «Свобода движения» была запущена в 2016 году с целью популяризации одного из самых эффективных и доступных видов фитнеса — скандинавской ходьбы. За два года проект объединил уже восемь городов — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Кемерово, Самару и Ярославль.

Цикл фестивалей 2018 года стартует в Уфе, а после отправится в Краснодар, Красноярск и Нижний Новгород. На каждом мероприятии ведущими будут Никита Белоголовцев и Лариса Вербицкая, которая стала лицом всей кампании «Свобода движения».

Скандинавская ходьба — относительно новый вид фитнеса в России, однако в Уфе он активно набирает сторонников: в парках и зимой, и летом можно встретить все больше людей старшего возраста, которые выходят на прогулку с палками, а в мае, на завершающем этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Дёмском районе Уфы, скандинавская ходьба станет одной из обязательных дисциплин.

Такая популярность объясняется невероятной эффективностью, простотой и универсальностью: скандинавская ходьба подходит всем, кому недоступны серьезные физические нагрузки — в первую очередь, людям старшего возраста, — при этом польза для организма сравнима с полноценными аэробными тренировками.

Во время занятий задействуются до 90% мышц за счет активного движения руками и вовлечения в процесс верхней части тела — это позволяет сжечь на 46% больше калорий, чем при езде на велосипеде или беге трусцой. Скандинавская ходьба подходит в качестве физической активности даже людям, которые страдают от хронической боли — в том числе и в суставах.

Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, необходимо соблюдать определенные правила: при кажущейся простоте в скандинавской ходьбе все же есть некоторые неочевидные нюансы, игнорирование которых может сказаться на эффекте. Так, например, недостаточно просто идти быстрым шагом, опираясь на палки: нужно правильно выполнять технику отталкивания от земли, ставить стопу определенным образом, держать спину и учитывать синхронность движений рук и ног.

Разобраться во всех тонкостях скандинавской ходьбы жители Уфы смогут под руководством опытного тренера на фестивале «Свобода движения». Профессиональные инструкторы прочитают лекции и проведут обучающие мастер-классы, после чего вместе со всеми участниками отправятся на пробную прогулку. На фестивале будет организован бесплатный прокат палок под залог, чтобы каждый желающий мог открыть для себя один из самых полезных и щадящих видов фитнеса.

Кроме того, гостей фестиваля ждут занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается со скандинавской ходьбой, викторины по материалам лекций и призы.

Те, кто уверен в своих силах, смогут принять участие и в состязаниях на дистанции в 4 километра в разных возрастных категориях: до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70 и старше 71 года.