В Башкирии открывается Международный конкурс-фестиваль «Урал моно»

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры республики, Международный конкурс- музыкального творчества тюркской молодежи пройдет с 7 по 10 июня. Главными площадками станут Уфа и Ишимбайский район.

В фестивале примут участие творческие коллективы, солисты из Башкортостана, Казахстана, Дагестана, Якутии, Кыргызстана, Ставропольского края и т.д. Конкурс будет проходить по трем номинациям: солисты-вокалисты, вокальные и вокально-инструментальные коллективы, солисты инструменталисты и инструментальные коллективы.

7 июня в 21.00 пройдёт торжественное открытие и жеребьевка конкурсантов на аттракционе «Седьмое небо» в парке им. М.Гафури;

8 июня в 10.00 начнутся отборочные прослушивания участников в Башкирской Государственной Филармонии им. Хусаина Ахметова (ул. Гоголя, 58), в 19.00, там же, пройдет концерт конкурса-фестиваля (по поводу приобретения билетов обращаться по тел.: 8-937-489-28-28);

9 июня в 20.00 часов в этно-парке «Ватан» в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоится церемония награждения победителей.

Завершится фестиваль 10 июня Гала-концертом в Ишимбайском районе у подножия г. Торатау в рамках народного праздника Сабантуй. Начало в 11.00 часов.

Напомним, впервые конкурс был проведен в 1992 году как Республиканский фестиваль башкирской эстрады и рок-музыки. В 1995 году фестиваль, получивший статус международного, стал традиционным. Из года в год он открывает путь на профессиональную сцену многим молодым талантам.

Мероприятие проводится в целях поиска и поддержки наиболее талантливых и одаренных молодых исполнителей, представляющих национальную тюркскую музыку.

Учредители – Министерство культуры Республики Башкортостан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.