Звезды соцсетей встретятся с фанатами на фестивале

Николай Соболев, Стас Давыдов и Марьяна Ро встретятся с подписчиками на VK Fest, сообщается на официальной странице фестиваля. VK Fest пройдёт в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 28 и 29 июля.

Более 30 популярных звёзд социальных сетей встретятся с фанатами на VK Fest. Они выступят с музыкальными номерами, пообщаются с поклонниками, сделают селфи и раздадут автографы.

Хедлайнерами сцены блогеров на фестивале станут Николай Соболев, Марьяна Ро, Стас Давыдов и Big Russian Boss.

В этом году выступления блогеров объединит общая тема — личные и профессиональные изменения на пути к популярности. Они расскажут о том, с чего они начинали, какой была дорога к славе и на какие уступки пришлось пойти.

С музыкальными номерами выступят Big Russian Boss, Ник Черников, Клава Кока и другие талантливые блогеры. А в самом начале каждого фестивального дня фитнес-блогеры Алексей Столяров, Маша Соколова, Игорь Оськин и Любовь Сидоркина проведут зарядку для всех желающих.

В программе, кроме индивидуальных выступлений, заявлены игры и другие активности. К примеру, блогеры примут участие в публичных челленджах, а также обменяются с гостями фестиваля личными вещами, которые связывают их с прошлым, получив от поклонников что-то взамен.

Параллельно с основной сценой будет работать зона селфи-сессий, где фанаты смогут сфотографироваться с любимыми блогерами и взять у них автограф. Кроме звёзд основной сцены здесь будут Ксения Хоффман, Гусейн Гасанов, Нежный редактор, Настя Герц, Наташа Кисель, Мадам Кака, Таня Волкова, Анна Magic, Саша Лукьянова и другие любимцы публики.

Как отметил директор по работе с партнёрами «ВКонтакте» Константин Сидорков, «популярные блогеры сейчас имеют охваты, которых не могут добиться многие федеральные СМИ. На наш взгляд, секрет их успеха в том, что они говорят с молодёжной аудиторией на одном языке, остаются в курсе трендов и не боятся открыто выражать своё мнение. Мы стараемся создавать «ВКонтакте» экосистему, в которой авторы яркого креативного контента получают поддержку и с лёгкостью находят контакт с аудиторией. VK Fest — ещё одна возможность для блогеров и их фанатов встретиться лицом к лицу и лучше узнать друг друга».