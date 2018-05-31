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В Башкирии малообеспеченным семьям помогут со школьным комплектом

31 мая 2018, 17:20
Раньше это делали распоряжением правительства, теперь это закреплено на уровне закона.

Сегодня депутаты башкирского парламента приняли поправки в закон о господдержке многодетных семей. В нем они узаконили приобретение набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей.

Ранее такая помощь оказывалась ежегодно по распоряжению правительства. В 2015 году наборы школьно-письменных принадлежностей были выданы 7 617 первоклассникам, в 2016 году – 7990, в 2017 году – 8175. Объем средств, выделенных на это из бюджета, в прошлом году составил почти 19 млн руб.

Теперь такая помощь закреплена законодательно, то есть не будет зависеть от воли правительства.

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