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В Башкирии ограничили малоимущих при получении господдержки - прокуратура
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В Башкирии ограничили малоимущих при получении господдержки - прокуратура

Сегодня, 10:18ПолитикаРазиф Абдуллин
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