В Башкирии ограничили малоимущих при получении господдержки - прокуратура

В прокуратуре заметили, что в Башкирии для получения государственной социальной помощи правительством установлены дополнительные ограничения, что противоречит федеральному закону.

- Федеральный закон «О государственной социальной помощи» закрепляет, что к малоимущим относятся все граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе, - сообщили в прокуратуре. - Между тем республиканское Положение устанавливало дополнительные требования, которым должны были соответствовать малоимущие граждане при назначении им социального пособия.

Правом получения средств господдержки в Башкирии наделили лишь малоимущих из числа инвалидов, отдельных категорий ухаживающих за инвалидами 1 группы лиц, одиноких пенсионеров, беременных женщин, учащихся и студентов.

- Данные ограничения противоречили федеральному законодательству и необоснованно исключали значительное число малоимущих граждан из числа получателей социальных выплат, - пояснили в прокуратуре.

Пришлось оспорить данные нормы в суде. Верховный Суд Российской Федерации признал требования прокуратуры законными и обоснованными, а оспариваемые нормы республиканского Положения – не соответствующими федеральному законодательству и недействующими.

Правительство республики приступило к разработке проекта постановления о внесении соответствующих изменений, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.

- Республика прославилась тем, что постоянно вводит ограничения, тут целая система, о которой с гордостью говорят в правительстве, - прокомментировал ситуацию председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов. – Если в российском законе нет ограничений, а мы их вводим – это нарушение, мы можем только улучшать закон, а не ухудшать. Это противоречит основам государства, когда регион ухудшает федеральный закон.

- В прошлом году была большая война с браками несовершеннолетних, - напомнил Рустем Шайахметов. - Было установлено, что наш закон нарушает федеральный семейный кодекс. В курултае долго боролись за «право несовершеннолетних заключать браки», пока не изменилась позиция правительства.

- Контроль за этими ограничениями стоит дороже, чем выплаты, которые могли получить люди, - перешел на финансовую сторону дела Рустем Шайахметов. – Если есть ограничения, значит, нужны справки, их надо проверить, потом организовать проверку этих проверок. Люди заняты, а мы тратим излишние деньги.