Туристка из Башкирии попала в ДТП в Грузии, ей срочно нужна помощь

Активист велосипедного движения Уфы Станислав Сырыгин разместил в соцсетях тревожное сообщение с просьбой о помощи, в которой остро нуждаются уфимские туристы, попавшие в беду в Грузии.

По уточненным данным, семья Нурыевых 8 мая попала в ДТП в районе Кутаиси. Глава семейства Шамиль Нурыев и его сынишка Аскар сильно не пострадали, больше всего досталось маме семейства – Динаре. Уже почти десять дней молодая женщина в тяжёлом состоянии находится в больнице - в искусственной коме и на вентиляции лёгких.

- Каждый день в реанимации стоит 500 долларов. А перевозка в Россию, во-первых, пока невозможна, во-вторых, это стоит предварительно 2-3 миллиона рублей. Пытаемся решить этот вопрос за счёт госбюджета, но не факт, что удастся. В общем, сейчас друзья организовали сбор денег, ну и ждём хороших новостей! – прояснил ситуацию Станислав Сырыгиин в соцсетях.

Всех, кто решит оказать поддержку семье Нурыевых, просят перечислить посильную финансовую помощь на карту Сбербанка сестре Динары - Гульназ Габдулловне С. - 5469 0600 1234 7537 К ней привязан номер телефона 89276360222. В назначении платежа нужно указать "На лечение Динары Нурыевой", чтобы карту не заблокировали. Станислав Сырыгин уточнил, что координацией оказания помощи семье Нурыевых занимается он сам и попросил попросил не беспокоить пока звонками Шамиля.