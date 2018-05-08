В Башкирии семья погорельцев с шестью детьми попросила о помощи

В ночь с 1 на 2 мая в Баймакском районе в деревне Верхнетагирово на улице Школьной, 23 сгорел дом Расула Ахметгазиевича Биктимирова, он воспитывает шестерых детей в возрасте от 1,8 до 14 лет, сообщили в социальных сетях.

Семья с шестью детьми осталась без средств к существованию – сгорело всё имущество. Дети остались без одежды и школьных принадлежностей. Необходима посуда, одеяла и другие важные вещи. Размеры вещей от 30 до 50-52. Размеры обуви – от 23 до 42-43.