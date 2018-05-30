В Уфе назвали примерные сроки окончания ремонта старого Бельского моста

- Не хочу никого обидеть, но наш мост стал как пожилой человек: лечишь одну болезнь, а тут другая обнаруживается. Тоже самое с нашим старичком-мостом, - посетовал Ирек Ялалов на одном из оперативных совещаний. - Придется удлинить сроки ремонта. Надеюсь, что все отнесутся с пониманием. Для нас главное, чтобы объект был надежным в эксплуатации. Надеюсь больше никаких сюрпризов не ожидается.