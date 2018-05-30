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В Уфе назвали примерные сроки окончания ремонта старого Бельского моста

30 мая 2018, 09:33
Ранее мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что мост починят ко Дню города 12 июня.

В настоящее время на мосту специалисты устраняют дефекты опорных диафрагм пойменного пролетного строения на опоре 8.

В марте обнаружилось, что у моста заклинили опорные диафрагмы, удерживающие верхнюю часть конструкции в районе восьмой опоры. Поскольку раньше доступа к этому месту не было, специалисты не знали достоверно о его состоянии. Но в процессе работы худшие подозрения подтвердились. Теперь ремонтные работы планируют завершить к концу июля.

- Не хочу никого обидеть, но наш мост стал как пожилой человек: лечишь одну болезнь, а тут другая обнаруживается. Тоже самое с нашим старичком-мостом, - посетовал Ирек Ялалов на одном из оперативных совещаний. - Придется удлинить сроки ремонта. Надеюсь, что все отнесутся с пониманием. Для нас главное, чтобы объект был надежным в эксплуатации. Надеюсь больше никаких сюрпризов не ожидается.

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#Новости#Надежда Валитова#Город
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