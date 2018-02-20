Ирек Ялалов: Бельский мост постараемся открыть ко Дню города 12 июня

Глава Уфы заявил, что у властей всего полтора года на то, чтобы найти средства на реконструкцию старого моста.

Сегодня, 20 февраля, на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы вновь обсудили вопрос реконструкции старого моста. В настоящее время рабочие намерены провести несколько видов работ: заменить гидроизоляцию, дефектные перилы, разобрать существующее асфальтобетонное покрытие, сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Радмил Муслимов. Все средства на проведение работ оказывает Фонд социальных и целевых программ.

Ирек Ялалов добавил, что сегодня перед властями стоит ставится задача запустить старый мост 12 июня, к празднования Дня города и Дня России.

- Будем надеяться, что все пройдет нормально, без сбоев. Если он будет, даты сдвинутся. После завершения ремонта проектная организация дает нам возможность пережить еще две зимы. Поэтому в середине лета 2020 года вновь встанет вопрос по старому мосту. Высока вероятность, что в середине лета мост будет закрыт окончательно. Мы не нагнетаем. У нас с вами полтора года на то, чтобы найти финансирование на его реконструкцию. Возможно, сможем построить в рассрочку, - заявил Ирек Ялалов.

Напомним, что старый мост был построен в 1956 году под две полосы движения. Исследования, которые проводились с 2004 по 2017 годы, показали, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. С 25 ноября прошлого года движение по левой полосе моста было закрыто, введено ограничение скорости до 20 км в час, а также запрещено для грузовых автомобилей.