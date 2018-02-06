В Уфе старый Бельский мост начнут ремонтировать в феврале

Об этом заявил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.

В Уфе работы по восстановлению старого Бельского моста начнутся уже в феврале. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.

- Для обеспечения возможности дальнейшей эксплуатации мостового перехода специалистами учреждения по мостостроению предложено проведение аварийно-восстановительных работ, а именно замена деформационных швов и частично плиты проезжей части. В настоящее время осуществляется проектирование первоочередных мероприятий восстановительных работ. Работы планируется начать во второй декаде февраля, - сказал он.

Напомним, что старый мост был построен в 1956 году под две полосы движения. Исследования, которые проводились с 2004 по 2017 годы, показали, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. С 25 ноября прошлого года движение по левой полосе моста было закрыто, введено ограничение скорости до 20 км в час, а также запрещено для грузовых автомобилей. В январе этого года из-за низкой температуры воздуха деформационный шов раскрылся до 14,5 см, что привело к частичному разрушению бетонного крепления. Поэтому городские власти были вынуждены совсем закрыть по нему движение.