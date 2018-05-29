В Уфе в День города могут перекрыть проспект Октября из-за Элвина Грея

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал поручение разработать две концепции проведения торжественных мероприятий в День города 12 июня с учетом предстоящего концерта популярного эстрадного певца Элвина Грея на площади имени Ленина.
- Надо быть готовыми к тому, что на бесплатный концерт этого исполнителя, который пользуется большой популярностью, могут приехать его поклонники из других районов республики и даже из соседних регионов, - предположил Ирек Ялалов. - Недавно он проводил концерты в Татарстане и собрал там стадион. Поэтому подготовьте две концепции проведения концерта в зависимости от количество посетителей. Не исключено, что придется даже перекрыть проспект Октября, если соберется слишком большое количество зрителей.
По окончании концерта Элвина Грея состоится салют, который также требует обеспечения особых мер безопасности.