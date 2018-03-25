В Башкирии поклонники Элвина Грея заподозрили певицу Лободу в плагиате
Сегодня, 12:00КультураТатьяна Майорова
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В обоих видеороликах слишком много аналогий.
Поклонники звезды башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, разместили в интернете ролик, обличающий певицу Светлану Лободу в плагиате сюжета клипа на песню «Уфтанма» в исполнении Радика. Информацию на эту тему разместил Батыр Галимов.
- Клип Лободы вышел позже клипа на песню «Уфтанма». Уж больно некоторые кадры схожи, - предположил автор сообщения.
Участники обсуждения предположили, что к плагиату могут иметь отношение не сами артисты, а изготовители видеопродукции.
Видео
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Видео: Батыр Галимов
Сама Светлана Лобода или ее представители пока никак не отреагировали на подобное заявление.
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