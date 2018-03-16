В Уфе Элвин Грей выступит на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

В Уфе 18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет праздничный митинг, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

- На площади перед Конгресс-холлом выступят этно-проект «Zainetdin», группа «Sunrise» и Elvin Grey (Радик Юльякшин), - сообщили организаторы. - Приглашаем на праздник всех жителей города и республики. Начало в 12:00.