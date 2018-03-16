В Уфе Элвин Грей выступит на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 11:20ГородРазиф АбдуллинФото: Uznayvse.ru
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Концерт пройдет на площади перед Конгресс-холлом.
В Уфе 18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет праздничный митинг, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
Организатором выступила Ассамблея народов Республики Башкортостан.
- На площади перед Конгресс-холлом выступят этно-проект «Zainetdin», группа «Sunrise» и Elvin Grey (Радик Юльякшин), - сообщили организаторы. - Приглашаем на праздник всех жителей города и республики. Начало в 12:00.
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