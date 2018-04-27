Анализ крови: Чем помочь производителям отечественных тест-систем

Рынок анализа крови сегодня переживает достаточно бурное развитие. Связано это со многими факторами, прежде всего, это развитие науки, когда, например, по вашей крови можно сказать, что колено у вас болит не из-за возрастного ревматизма, а является отголоском перенесенной недавно ангины. Казалось бы, где горло, а где колено и как они могут быть связаны. Оказывается, могут и даже очень.