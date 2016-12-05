Каждый второй российский врач хочет работать в частной медицине - ОНФ

Каждый второй российский врач хотел бы при возможности перейти из государственного сектора медицины в частный, а каждый четвертый уже сегодня работает или подрабатывает в коммерческих клиниках.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». О своем желании остаться в государственных медицинских организациях заявил только каждый пятый врач, отмечает директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

В исследовании, проведенном в мае 2017 года Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» при помощи мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 4,3 тыс респондентов из 85 субъектов Российской Федерации. Результаты опроса показывают, что перейти на работу в частную медицинскую организацию при первой возможности хотели бы половина (51%) врачей и чуть более половины (55%) среднего медперсонала. Еще 21% врачей (12,5% среднего медперсонала) сообщили, что уже подрабатывают в коммерческом секторе, а еще 6% врачей работают там на полную ставку. Лишь 22% врачей (26% среднего медперсонала), по данным опроса, заявили о своем желании остаться в государственных медицинских организациях.

По словам экспертов, это достаточно тревожная ситуация.

- Мы видим, что работа в государственной медицине становится все менее популярной, во многом, из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Следствием этого становится дефицит кадров, снижение доступности медпомощи для населения и еще больший рост нагрузки на медработников. Получается, что поручения президента, касающиеся кадровой политики в здравоохранении, к сожалению, исполняются только на бумаге,

- рассказал Эдуард Гаврилов.

Эксперты Фонда также опросили медработников, знают ли они, из чего складывается их заработная плата. Результаты также оказались неутешительными, считает Эдуард Гаврилов. Подавляющее большинство (87,6%) врачей и (84,7%) среднего медперсонала не знают, какой процент от тарифа ОМС на оказанные медицинские услуги идет в их зарплату. А две трети (65% врачей и 58,7% среднего медперсонала) утверждают, что количество пациентов, принятых или пролеченных в рамках ОМС, вообще никак не отражается на размере их заработной платы, - рассказал общественник.

По его мнению, это свидетельствует о фактическом неисполнении поручения президента о внедрении «эффективного контракта» в здравоохранении. Эдуард Гаврилов предположил, что если минздрав исправит недочеты в своей тарифной политике и врачи смогут увидеть реальную материальную отдачу от своих усилий, это повысит их мотивацию к работе и, соответственно, качество медпомощи для населения.

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