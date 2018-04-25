В Башкирии жители деревни оказались в изоляции из-за размытой дороги

24 апреля в Илишевском районе в деревне Ибрагимово размыло участок внутрипоселковой дороги и без автоснабжения остались четыре жилых дома, в которых проживают девять человек, из которых двое детей, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В месте размытия участки дороги установили пешеходный мост. От места разрыва до жилых домов 100 метров. При пожаре будет возможность протянуть магистральную линию, установив автоцистерну на водоем для подачи воды на тушение. Также можно будет поступить при необходимости оказания медпомощи – транспортировать больных на носилках.
Сегодня, 25 апреля, планируются восстановительные работы участка.