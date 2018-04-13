В Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово

Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово подтопило 90 придомовых участков и пять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Для жителей подготовили два пункта временного размещения вместимостью 331 человек – школу по адресу Зубово, улица Центральная 77/2 и детский сад «Одуванчик». Из подтопленных домов двое разместились у родственников, остальные отказались от эвакуации, еще в двух затопленных домах жильцов нет.