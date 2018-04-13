В Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово
Сегодня, 11:36ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Пострадавших нет, для жителей подготовлены пункты временного размещения.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово подтопило 90 придомовых участков и пять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Для жителей подготовили два пункта временного размещения вместимостью 331 человек – школу по адресу Зубово, улица Центральная 77/2 и детский сад «Одуванчик». Из подтопленных домов двое разместились у родственников, остальные отказались от эвакуации, еще в двух затопленных домах жильцов нет.
Сейчас спасатели помогают жителям добраться до своего жилья. С последствиями стихии справляются 56 человек и 22 единицы техники. Также обстановка мониторится с помощью четырех беспилотников.
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