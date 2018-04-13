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В Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово
Сюжеты:
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В Башкирии затопило 90 участков и пять домов в селе Зубово

Сегодня, 11:36ПроисшествияРустэм Башкирцев
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