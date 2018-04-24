Коррупцию в России победят через 250 лет

- Говорят, что инвесторов в стране не хватает из-за плохих условий бизнеса. Но я в это не верю. Коррупция? Посмотрите на Китай: там уровень коррупции не меньше, чем у нас, а экономика развивается стремительно. Кстати, если кто считает, что коррупцию можно победить за год-два, они не правы. На это уйдет лет 250, – поделился мыслями Валерий Фадеев.