Стала известна программа форума «Сообщество» в Уфе

Общественная палата России проведет форум 24-25 апреля.
На сайте Общественной палаты России опубликована предварительная программа форума «Сообщество». Форум пройдет в течение двух дней. Каждый день предусмотрена насыщенная программа.
Так 24 апреля состоятся пленарное заседание «Социальное неравенство и достойная жизнь», ряд дискуссий по этой теме и стратегическая сессия «Общество – заказчик изменений: практики общественного управления».
25 апреля стратегическая сессия продолжит свою работу, также в этот день пройдут круглые столы и мастер-классы. Полную предварительную повестку форума вы можете посмотреть здесь.
Справка. Форум «Сообщество» - открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Такие форумы проводятся Общественной палатой Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны.
Целью форумов является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.
В 2018 году региональные форумы «Сообщество» запданированы в Астрахани (28 – 29 марта), Уфе (24 – 25 апреля), Ханты-Мансийске (30 – 31 мая), Томске (20 – 21 июня), Туле (18 – 19 июля), Калининграде (4 – 5 сентября), Южно-Сахалинске (26 – 27 сентября). Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве 2–3 ноября.