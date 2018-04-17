Стала известна программа форума «Сообщество» в Уфе

На сайте Общественной палаты России опубликована предварительная программа форума «Сообщество». Форум пройдет в течение двух дней. Каждый день предусмотрена насыщенная программа.

Так 24 апреля состоятся пленарное заседание «Социальное неравенство и достойная жизнь», ряд дискуссий по этой теме и стратегическая сессия «Общество – заказчик изменений: практики общественного управления».

25 апреля стратегическая сессия продолжит свою работу, также в этот день пройдут круглые столы и мастер-классы. Полную предварительную повестку форума вы можете посмотреть здесь.

Справка. Форум «Сообщество» - открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Такие форумы проводятся Общественной палатой Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны.

Целью форумов является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.