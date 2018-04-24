Ирек Ялалов: У нас каждый суслик - начальник!

- Пора выходить из зимней спячки! - заявил Ирек Ялалов. - Ряд коллег расслабились в нескольких управлениях. Если вы этого не понимаете, я до каждого дойду и каждого достану! Я вам обещаю. У нас же каждый суслик - начальник!