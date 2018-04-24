Мэр Уфы потребовал убрать с Верхнеторговой площади "сараи"

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр города Ирек Ялалов потребовал, чтобы были предъявлены более высокие требования дизайну уличных кафе в столице.

- Что за сарай вы собираетесь ставить на Верхнеторговой площади? Что за глухая стена выходит на улицу Ленина? - обратился он к подчиненным. - Прекратите портить городскую среду, подобным объектам на "красной линии" не место! Нужно думать и о внешнем облике города, а не только об извлечении прибыли.Мы 10 лет боролись с такими объектами, убирали убогие объекты общепита с городских улиц, а теперь снова возрождаются "уродцы".

Он потребовал вызвать "на ковер" владельцев данной точки общепита и пообещал лично разъяснить им, как должно выглядеть кафе в центре города.

По его словам, не устраивает мэрию также и внешний вид летних кафе в виде шатров возле ТРК "Семья".

- У нас есть дизайнерское бюро, которое готово помочь создать нормальный внешний вид уличных кафе, - заявил глава города.