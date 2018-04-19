Дамоклов меч чиновника

Так получилось, что на этой неделе я писала два материала о школах в республике. Первая поездка — почти на семь часов пути (туда и обратно) на северо-запад Башкирии, в живописный Дуванский район, село Тастуба, прославившееся когда-то благодаря съемкам сериала «Вечный Зов». Здесь, в школе 70-х годов постройки, считавшейся лучшей в районе, учатся 150 учеников. Пару дней назад здесь с двухэтажного пристроя здания, где раньше были актовый зал, столовая, класс для ОБЖ, кабинет школьного психолога, упала железобетонная балка. К счастью, никто не пострадал. Гниют стены, повсюду запах сырости, жужжат мухи, в актовом зале проросшая картошка с плесенью. Деревянная сцена, на которой раньше выступали дети, провалилась.

У школьников там теперь сокращенные уроки, нет горячего питания и занятий физкультуры и, самое главное, надежды, что может все измениться в лучшую сторону. Как не осталось практически и у их родителей, и у сельчан — если школа все-таки развалится, село перестанет жить. У чиновников, понятно, на протяжении нескольких лет, на ремонт средств нет.

Вторая поездка в Стерлитамак получилась стихийной, незапланированной и состоялась после того, как 17-летний подросток устроил в своей школе поножовщину с поджогом. Эту жуткую историю знают все в подробностях, поскольку о ней писали многие региональные СМИ. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с места событий.

Эти две, казалось бы, разные истории объединила позиция чиновников, безусловно, имеющих отношение к обеим критическим ситуациям. В первом случае, с разваливающейся школой в Тастубе, на протяжении нескольких лет чиновники не сумели (или не захотели) исправить проблемную ситуацию, доведя до того, что она начала просто разваливаться на глазах. Ссылались на отсутствие средств. И при этом власти уверенно рапортуют с трибун о профиците бюджета. Из разговоров с учителями и родителями в Тастубе мне стало понятно, что ситуацию с местной школой чиновники и вовсе пытались «замять». Родители и педагоги с горечью говорили: «Дети, оказывается, стали не нужны».

Во втором случае, вчера в Стерлитамаке, ситуация с реакцией чиновников вообще достигла своего апогея. Они не просто избегали общения с журналистами, а шарахались в стороны, чтобы, не приведи Бог, не попасть в кадр. Их логика была понятна: боялись ответственности и последующих вопросов от вышестоящих инстанций типа «Если ты такой умный, что даешь комментарии, то вот ты и отвечай».

Сложилось очень стойкое впечатление, что для чиновников важнее всего было именно это, а вовсе не то, что в больнице плакала мама раненной девятиклассницы Юли Фроловой, с трудом приходит в себя учительница Екатерина Першина, а сам юный террорист проклинает весь мир и хочет уйти из него, забрав как можно больше жертв. Хочется надеяться, что обе описанные выше ситуации будут исправлены: школьники в Тастубе получат новую школу, а в школе №1 в Стерлитамаке и учителя, и дети постепенно придут в себя. И, что самое главное – чиновники, проморгавшие обе ситуации и позволившие им дойти до критической фазы, опомнятся и поставят во главу угла не свои теплые чиновничьи кресла, а интересы других людей, о которых будут заботиться, как о своей собственной семье.