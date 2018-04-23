Стала известна кандидатура на пост нового главного тренера «Зенита»

Для уфимских болельщиков футбола эта информация очень важна, поскольку периодически распространяются слухи о том, что на смену главному тренеру ФК «Зенит» Роберто Манчини в питерский клуб придет нынешний тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. К счастью для уфимских болельщиков, теперь называют другую фамилию.