В Уфе полиция обещала решить проблему с толпами мигрантов в городском дворе

- С 1 марта на улице Зеленогорской начал работу один из отделов Управления по вопросам миграции. Конечно, МВД республики обращает внимание на вопросы охраны общественного порядка и реагирует на обращения и жалобы граждан, - говорится в ответе из МВД по РБ. -Необходимо отметить, что на днях МВД в адрес Главы республики внесены ряд предложений о создании Единого миграционного центра республиканского масштаба и подборе соответствующей площадки для его функционирования. Одним из основным критериев - его удаленность от жилых массивов. При этом МВД по РБ учитывает опыт подобной работы в других регионах страны, например, действующего Многофункционального миграционного центра в городе Москве.