В Башкирии на предприятии трудились нелегальные мигранты

В Орджоникидзевском районе Уфы в нелегальном цехе трудилось пятеро мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по республике. При осмотре цеха сотрудники отдела с экономической преступностью обнаружили и изъяли более четырех тысяч пятилитровых канистр с жидкостью для смывания стекол и четыре пластиковые бочки по восемь кубометров с 15 тысячами литров с характерными запахами метанола.
В цехе найден станок для производства пластиковых баллонов, а также оборудование для установки крышек и оклеиванию этикетками. Здесь же была и конвейерная лента для розлива товара по баллонам. Всего полицейские изъяли около 37 тысяч литров спиртосодержащей продукции.
Нелегальные мигранты выдворены из страны. Сейчас проверяют организатора производства спиртосодержащей продукции.