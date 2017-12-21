В Башкирии на предприятии трудились нелегальные мигранты

В подпольном цехе производили «незамерзайку».

В Орджоникидзевском районе Уфы в нелегальном цехе трудилось пятеро мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по республике. При осмотре цеха сотрудники отдела с экономической преступностью обнаружили и изъяли более четырех тысяч пятилитровых канистр с жидкостью для смывания стекол и четыре пластиковые бочки по восемь кубометров с 15 тысячами литров с характерными запахами метанола.