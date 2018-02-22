Житель Башкирии, сдавший жилье нелегальному мигранту, оштрафован дважды
Отдел службы судебных приставов по Башкирии в Давлеканово возбудил исполнительное производство в отношении гражданки Узбекистана. Женщина находилась на территории России без регистрации. Согласно решению суда на мигрантку наложен штраф, а затем ее выдворят из страны.
Попутно оштрафован также и гражданин, предоставивший жилье этой жительнице Узбекистана. Кроме того в доход федерального бюджета с него будут взысканы более 20 тысяч рублей рублей в качестве оплаты процесса выдворения жительницы Узбекистана за пределы Российской Федерации.
- Только за минувшие выходные судебные приставы УФССП по РБ выдворили 26 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, - сообщили в пресс-службе службы судебных приставов по Башкирии. - За их выдворение возможно также кому-то придется заплатить.