Житель Башкирии, сдавший жилье нелегальному мигранту, оштрафован дважды

Мужчина наказан за предоставление жилья гражданке Узбекистана, а также обязан оплатить, чтобы выселить ее из страны.

Отдел службы судебных приставов по Башкирии в Давлеканово возбудил исполнительное производство в отношении гражданки Узбекистана. Женщина находилась на территории России без регистрации. Согласно решению суда на мигрантку наложен штраф, а затем ее выдворят из страны.

Попутно оштрафован также и гражданин, предоставивший жилье этой жительнице Узбекистана. Кроме того в доход федерального бюджета с него будут взысканы более 20 тысяч рублей рублей в качестве оплаты процесса выдворения жительницы Узбекистана за пределы Российской Федерации.