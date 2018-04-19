«Уфу» практически лишили шанса на игру в Лиге Европы в следующем сезоне

«Спартак» таким образом потерял шанс на победу в Кубке России, что давало бы ему право выйти в Лигу Европы напрямую. А это в свою очередь давало бы шанс «Уфе» на участие в Лиге Европы, если бы уфимский клуб сохранил за собой шестое место в регулярном чемпионате.