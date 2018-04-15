"Уфа" и ЦСКА сыграли вничью на стадионе "Нефтяник"
1:1 - таков счет матча .
Сегодня, 15 апреля, ФК "Уфа»" принимала на своем поле московский ЦСКА.
С первых минут матча в составе "Уфы" в нападении играет Слай (Сильвестр Игбун). Он и нанес первый удар в ворота соперника, но мяч проскользил вдоль ворот. Уфимцы заметно осторожничали, часто отдавая нам назад вратарю Беленову.К 20-й минуте игра все чаще проходила на половине поля уфимцев.
Армейцы атаковали большими силами, зарабатывая угловые. Уфа пытается создавать моменты, но в атаке попадает вне игры. 32 минута матча, удар наносят гости в створ ворот, неожиданный рикошет, но Беленов берет мяч.
На 35 минуте матча в центре поля уфимский игрок сбивает Головина, или падает и в свою очередь сносит уфимца.
Болельщики кричат:
- Дайте красную, он умышленно (про Головина)!
Но судья решил момент в пользу гостей.
На 42 минуте Живоглядов выходит один на один, но не переигрывает Акинфеева. Но атака не завершается на этом, "Уфа" подбирает мяч, разыгрывает его , удар, Дмитрий Сысуев забивает гол. 1:0 - стадион ликует.
После перерыва Витиньо заменяет Фернандеса. В первые минуты второго тайма уфимцы проводят пару опасных атак. Видно, что хозяева поля настроены решительно.
На 66 минуте Витиньо получает мяч в штрафной, опасный удар, но голкипер берет мяч.
Трибуны скандируют:
- Беленов! Беленов!
Но на 78 минуте армейцы зарабатывают штрафной, который завершается голом Мусы.
1:1. С таким счётом и завершается игра. Ничья.