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В Башкирии с 1 мая повысят стоимость проезда на электричках

18 апреля 2018, 09:54
При этом для льготных категорий сохранится льготный режим.

17 апреля председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожном хозяйству Тимур Мухаметьянов рассказал о новых тарифах на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении компаний «Свердловская пригородная компания», «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и «Содружество», сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 1 мая 2018 года установятся предельные цены на проезд в пригородных электричках в размере 21 рубль и 2,1 рубля за каждый последующий километр после 10-го. Ранее стоимость проезда составляла 19 рублей.

Например, из Уфы в Чишмы граждане добирались за 80 рублей, а впоследствии смогут добираться за 88 рублей. При этом тот же маршрут осуществляют автобусы, стоимость которых составляет 120 рублей.

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