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Росгвардия: Школа в Стерлитамаке оборудована тревожной кнопкой

18 апреля 2018, 12:53
Нарушений в работе охраны, по словам ведомства, нет.

Республиканское Управление Росгвардии, в ведомстве которого находится охрана учебных заведений, в том числе школы № 1 Стерлитамака, в которой сегодня произошла кровавая резня, распространила официальную информацию.

Данная школа оборудована тревожной кнопкой сигнализации и охраняется сотрудниками ЧОП. Кнопка сработала в 08:54 местного времени. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия практически немедленно, так как находились буквально в 200 метрах от школы.

- По первичной оценке специалистов лицензионно - разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал «Тревога» был подан своевременно. Проводится дальнейшая проверка. В школе №1 в феврале 2018 года проводилась проверка исправности технических средств охраны и порядка работы ЧОП на предмет соответствия установленным для данных структур требованиям. Нарушений не выявлено, – говорится в официальном сообщении Росгвардии.

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