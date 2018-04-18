Росгвардия: Школа в Стерлитамаке оборудована тревожной кнопкой

- По первичной оценке специалистов лицензионно - разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал «Тревога» был подан своевременно. Проводится дальнейшая проверка. В школе №1 в феврале 2018 года проводилась проверка исправности технических средств охраны и порядка работы ЧОП на предмет соответствия установленным для данных структур требованиям. Нарушений не выявлено, – говорится в официальном сообщении Росгвардии.