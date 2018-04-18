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ЧП в Стерлитамаке: жизни пострадавших школьников ничего не угрожает

18 апреля 2018, 13:43
Глава Башкирии побывал в больнице и пообщался с девочками, пострадавшими во время нападения подростка на учительницу в школе.

Сегодня, 18 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов во время срочной поездки в Стерлитамак, где случилось ЧП в школе, побывал в больнице, в которой проходят лечение пострадавшие во время ЧП. Руководитель региона поинтересовался их состоянием и пожелал скорейшего выздоровления.

– Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, всё будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже, – сказал Рустэм Хамитов в разговоре с их родителями и родственниками.

По словам врачей, пострадавшие доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время их состояние стабильно, дальнейшие прогнозы благоприятные. С ними также работают психологи.

Напомним, что сегодня ученик 9 коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.

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