Следователи допросили нападавшего в стерлитамакской школе

- Моя ненависть к ребятам из моего класса копилась очень давно. Я ненавижу школу вообще. Я хотел всех порезать, хотел еще в прошлом году, а потом в этом уже. Для меня последняя капля - это когда мама запретила пользоваться компьютером. Она решила, что из-за него у меня голова портится. Ей не понравилось, с кем я общаюсь - она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя, - пояснил Артем.