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Бабушка девочки, раненной в Стерлитамаке: Просто внучка первой попалась ему

18 апреля 2018, 18:27
Родители Юли Фроловой, получившей ножевое ранение от одноклассника, постоянно дежурят в больнице.

Медиакорсети удалось выяснить, как себя чувствует Юля Фролова, которая сегодня, 18 апреля, утром, получила колото-резаное ранение от одноклассника в школе.

Напомним, что сегодня ученик 9 коррекционного класса напал на одноклассников и учительницу информатики с ножом, ранил педагога и одноклассницу, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц, одна из которых выпрыгнула из окна на асфальт, и сам нападавший.

Корреспондент Медиакорсети дозвонился до бабушки Юли Фроловой, получившей ножевое ранение.

- Внучка в сознании, врачи говорят, что у нее состояние средней тяжести, но нормальное, стабильное, - рассказала Ирина Петровна. – Конечно, она в стрессовом состоянии до сих пор после случившегося, очень испугана и плачет. Дочь моя – мама Юли – сейчас находится в больнице.

По мнении Ирины Петровны, тот факт, что именно Юле единственной из всех одноклассников устроившего резню Артема достались два удара канцелярским ножом, можно объяснить только случайностью.

- Никаких особых отношений у Юли с ним не было. Она просто первой попалась ему под руку после того, как он ранил учительницу, - сообщила Ирина Петровна.

По ее сведениям, ни с внучкой, ни с дочерью психологи пока не работали. По крайней мере, бабушке они об этом не рассказывали.

Ранее мы сообщали, что, по прогнозам руководителя больницы, всех пострадавших в сегодняшнем школьном ЧП, включая и самого Артема, медики смогут поставить на ноги примерно через десять дней.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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