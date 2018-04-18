ЧП в Стерлитамаке: Больше всех пострадала учительница

- Мы получили сегодня утром сообщение о том, что по линии «скорой помощи» к нам могут поступить несколько пациентов с колото-резаными и предположительно термическими травмами. После обследования у них были диагностированы колото-резаные раны, термических ожогов не оказалось. Всю информацию передали через Центр медицины катастроф в Москву. К нам прибыла также бригада врачей из Республиканской детской клинической больницы из Уфы, - рассказал Фанур Ганиев.