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ЧП в Стерлитамаке: В доме школьника нашли странные надписи

18 апреля 2018, 16:49
Предположительно надписи оставил тот самый школьник Артем.

В доме, где живет ученик коррекционного класса Артем, который стал виновником трагедии в Стерлитамаке, корреспонденты Медиакорсети обнаружили странные надписи.

Вот что там написано: «Киты умирают в лужах бензина», «Зажигалка поджигает сигарету, а ты меня», «Если бы я спал столько, сколько думал о тебе, то наверняка бы выспался», «Ты снова совсем один», «Я не боюсь смерти, потому что я и есть смерть», «Приходи сюда грустить», «Люби меня как Маяковский любил Лилю», «Ты одна заметишь моё лицо под ногами», «Человеку нужен человек (зачеркнуто) кот».

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Стерлитамаке. Утром ученик 9-го коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.

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