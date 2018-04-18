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Глава Минобра попросила не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в Стерлитамаке

18 апреля 2018, 22:23
Она отметила, что случай требует серьезного разбирательства

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию с нападением ученика в башкирской школе.

- Я хотела бы попросить вас, всех тех, кто здесь присутствует, как можно меньше нагнетать эту ситуацию​​​. Произошла большая трагедия, которая требует большого разбирательства, - подчеркнула Ольга Васильевна.

Стоит отметить, что федеральные телевизионные каналы на ЧП в Стерлитамаке особого внимания и не обращают, главные темы дня - Сирия и ситуация на Украине.

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В результате трое подростков и учитель госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

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#Новости#ЧП в школе#Рита Расулева#Общество
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