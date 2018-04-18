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ЧП в Стерлитамаке: Одноклассник считает, что у виновника был нервный срыв

18 апреля 2018, 14:51
Приятель школьника, напавшего на учителя и одноклассников в Стерлитамаке, уверен, что его спровоцировали на этот поступок жестокие одноклассники.

17-летний стерлитамаковец Евгений, который восемь лет отучился в одном классе с Артемом, устроившим сегодня нападение на учителя и ребят в кабинете информатики, поделился с корреспондентом Медиакорсети своим мнением о происшедшем.

- Артем состоял в группе, в которой выкладывались жестокие аниме про убийство. В последнее время его гнобили в классе, на почве этого, наверное, и произошел у него нервный срыв, - рассказал Евгений. – Вообще он отличался от других ребят, у него были и мысли, и понятия другие. Почти всегда был агрессивный. Если что-то скажешь не так, он сразу начинает беситься.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Стерлитамаке. Утром ученик 9-го коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.

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