ЧП в Стерлитамаке: По словам школьников, Артема гнобили за монобровь и рост

- С ним моя одноклассница встречалась в том году. Он был странным очень, но и даже, когда его оскорбляли, он тем же отвечал. Как-то странно отвечал, просто так "шлюхой" называл. Но он был добрый, пока его не обзовут. Над ним часто издевались за то, что у него была монобровь, что он такой высокий, но в этом году утихло все. И тут. Он говорил, что хочет сдохнуть. Насколько я знаю, с ним работали психологи, - рассказала школьница.