Эксперт: вычислить убийцу по переписке ВКонтакте невозможно

- В интернете каждое мгновение генерируется такой огромный массив информации, который не способна просканировать, проследить ни одна существующая ныне в мире машина при всем желании. Мир интернета стал настолько быстрым и настолько изменчивым, что мы никогда не будем близки к возможности полного контроля того, что там происходит, – говорит Дмитрий Сидорин, помощник руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.