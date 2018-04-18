Авиадвигатель, сделанный в Уфе, получил акт о завершении испытаний

Как сообщили в пресс-службе Компании, состоялась также торжественная церемония вручения представителям ПАО «ОДК-УМПО» акта о завершении государственных стендовых испытаний опытного двигателя. Председатель госкомиссии полковник Владислав. Брусков передал генеральному конструктору-директору ОКБ им. А. Люльки Евгению Марчукову документ, свидетельствующий об окончании важнейшего этапа в разработке двигателя АЛ-41Ф-1. Таким образом завершились 14-летние опытно-конструкторские работы.