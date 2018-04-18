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Авиадвигатель, сделанный в Уфе, получил акт о завершении испытаний

18 апреля 2018, 12:54
Завершены государственные стендовые испытания двигателя АЛ-41Ф-1, произведенного в ПАО «ОДК-УМПО».

В Москве прошло итоговое заседание Государственной комиссии по двигателю АЛ-41Ф-1. Церемония прошла опытно-конструкторском бюро им. А. Люльки, которое является филиалом УМПО.

Как сообщили в пресс-службе Компании, состоялась также торжественная церемония вручения представителям ПАО «ОДК-УМПО» акта о завершении государственных стендовых испытаний опытного двигателя. Председатель госкомиссии полковник Владислав. Брусков передал генеральному конструктору-директору ОКБ им. А. Люльки Евгению Марчукову документ, свидетельствующий об окончании важнейшего этапа в разработке двигателя АЛ-41Ф-1. Таким образом завершились 14-летние опытно-конструкторские работы.

Сейчас ПАО «ОДК-УМПО» ведет работу над двигателем второго этапа. 5 декабря 2017 года самолет с ним уже поднимался в небо впервые, полет прошел в штатном режиме.

При создании перспективного двигателя были применены новейшие технологии и материалы, их использование позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения.

Для справки

Двигатель АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет истребителя ПАК ФА с двигателем АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года.

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