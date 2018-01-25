Эксперт ОНФ о визите Путина на УМПО: Это поможет больше узнать об Уфе

- Для Уфы, которая в основном ассоциируется с нефтяной отраслью, было важно, что о нас узнали как о городе, производящем высокотехнологичную продукцию в области оборонной промышленности, - прокомментировал Шамиль Валеев. - Более 20 тысяч рабочих ждали встречи с президентом. Общение главы государства с людьми прошло в очень приятной обстановке.