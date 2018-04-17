Жители Башкирии тратят на интернет-покупки больше, чем москвичи

Теперь самое интересное. Оказывается, согласно исследованию, почти 40% интернет-покупок совершается в рабочее время с 12:00 до 18:00 часов. Ну правильно, не работать же в разгар рабочего дня. Еще около 40% покупок совершается все же вечером, после 20.00.